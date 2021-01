Na državni ravni letos praktična in teoretična vaja glede pripravljenosti pri potresu

Ljubljana, 25. januarja - Uprava za zaščito in reševanje letos načrtuje teoretično in praktično vajo preverjanja pripravljenosti in odziva na močan potres, je danes napovedal generalni direktor Darko But. Informacije o ustreznem ravnanju ob potresu lahko prebivalci najdejo na vladnem spletišču, v posebni aplikaciji pa je mogoče oceniti potresno odpornost posamezne stavbe.