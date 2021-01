Celjana ovadili zaradi groženj profesorjem mariborskih fakultet

Maribor, 25. januarja - Mariborski policisti so kazensko ovadili 28-letnega Celjana, ki ga utemeljeno sumijo groženj in zlorabe osebnih podatkov na škodo več profesorjev, ki so zaposleni na dveh mariborskih fakultetah. V junijski hišni preiskavi so pri njem našli tudi predelan revolver, ki je bil sicer last njegovega očeta, zato so ovadili še njega.