Spomenka Hribar ob 80-letnici: Priložnosti za novi začetek medsebojnih odnosov nismo porabili

Ljubljana, 25. januarja - Spomenka Hribar, ki je svoje življenje posvetila sociologiji in filozofiji ter imela eno vidnejših vlog v času osamosvajanja Slovenije, danes praznuje 80 let. Ob trenutni situaciji v Sloveniji in širše ni optimistična, ob letošnji obletnici države pa je tudi ocenila, da priložnosti za novi začetek medsebojnih odnosov nismo porabili.