Zgorela stanovanjska hiša v Sredmi nad Bresternico

Maribor, 25. januarja - V nedeljo malo pred 16. uro popoldne je zagorela stanovanjska hiša v naselju Sredma nad Bresternico v mariborski občini. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so požar, ki je zajel ostrešje in bivalni del v velikosti okoli 80 kvadratnih metrov, pogasili mariborski poklicni gasilci ob pomoči gasilcev iz Studenc, Kamnice in Maribora.