Kaja Juvan: Pripravljena sem na novo sezono. Verjamem v svojo igro

Ljubljana, 25. januarja - Do začetka teniškega odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu sta še slaba dva tedna. Udeleženci počasi končujejo obvezno 14-dnevno karanteno, v katero so bili napoteni po prihodu v Avstralijo. Med njimi je tudi Kaja Juvan, ki je v pogovoru za spletno stran Mednarodne teniške zveze (ITF) razkrila nekaj zanimivosti ter pričakovanja in želje v 2021.