Rižanski vodovod ob odpiranju ustanov opozarja na nujnost spiranja internih vodovodnih omrežij

Koper, 25. januarja - Rižanski vodovod Koper vrtcem, šolam in drugim ustanovam, ki bodo znova odprle vrata, priporoča, da poskrbijo za intenzivno izpiranje interne vodovodne napeljave. Ta se opravi tako, da se poveča pretok pitne vode v napeljavi z odprtjem vseh pip v objektu za najmanj 15 minut oz. do stabilizacije temperature, so danes sporočili.