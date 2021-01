Ljubljana, 25. januarja - Skupna novinarska konferenca poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica in SAB, na kateri bodo spregovorili o interpelaciji ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja, bo danes ob 12.30 oz. po zaključku poslanskih vprašanj predsedniku vlade v preddverju velike dvorane DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz PS LMŠ.