V nemškem gospodarstvu januarja več pesimizma

München, 25. januarja - Nemški menedžerji so januarja slabše razpoloženi. Kazalnik gospodarske klime, ki ga izračunava münchenski inštitut Ifo, je januarja dosegel 90,1 točke, kar je 2,1 točke manj od decembrske popravljene vrednosti, so sporočili iz Ifa. Podjetja so precej slabše ocenila trenutni položaj, nižja pa so tudi njihova pričakovanja.