Fortejeva: Današnje testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju najbolj množično doslej

Ljubljana, 25. januarja - Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte je na vladni novinarski konferenci izpostavila, da je današnje testiranje dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju "do sedaj najbolj množično hitro testiranje v enem dnevu, kar predstavlja velik organizacijski in logistični zalogaj." Kljub temu na terenu zaenkrat niso zaznali kakšnih težav.