V Vietnamu začetek kongresa komunistične partije za izvolitev novega vodstva države

Hanoj, 25. januarja - V vietnamski prestolnici Hanoj se je danes začel 13. nacionalni kongres vladajoče komunistične partije, ki bo potekal do 2. februarja. Na njem bo skoraj 1600 delegatov odločalo o političnih usmeritvah države za prihodnjih pet let, izbrali pa bodo tudi novega vodjo partije, predsednika države, premierja in predsednika narodne skupščine.