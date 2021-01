V Šenčurju voznik zbil dva pešca in pobegnil, policisti so ga izsledili

Šenčur, 25. januarja - V Šenčurju se je v nedeljo zvečer zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila poškodovana dva pešca, voznik, ki ju je zbil, pa je pobegnil. Gorenjski policisti so vozilo in voznika s pomočjo priče izsledili. Proti njemu vodijo predkazenski postopek zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in zapustitve poškodovanca brez pomoči.