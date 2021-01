Reporter o ljubljanskem županu in dogajanju v Rogu (25. 1.)

Ljubljana, 25. januarja - Marko Medvešek v komentarju "Izdaja" rdeče zvezde piše o tem, da je deložacija stanovalcev in ustvarjalcev tovarne Rog mnogim podpornikom Zorana Jankovića odprla oči. Ljubljanski župan je namreč v prvi vrsti predvsem kapitalist, ideološke teme pa so zanj zgolj sredstvo za nabiranje in ohranjanje podpore, meni avtor.