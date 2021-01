Združenje WTA dodalo še en turnir za igralke v strogi karanteni

Melbourne, 25. januarja - Vodstvo združenja profesionalnih teniških igralk WTA in Avstralska teniška zveza sta v nedeljski izjavi za javnost sporočila, da bosta med 3. in 7. februarjem v Melbournu organizirala turnir za igralke v strogi karanteni. To bo tretji ženski pripravljalni turnir pred začetkom odprtega prvenstva Avstralije 8. februarja.