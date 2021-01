Ljubljana, 25. januarja - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in podpredsednik NSi Janez Cigler Kralj bo danes ob 11.40 v preddverju velike dvorane DZ na Šubičevi 4 dal izjavo za medije o interpelaciji, ki je bila zoper njega vložena v petek, so sporočili iz NSi.