Crouser dosegel dvoranski svetovni rekord v suvanju krogle

New York, 24. januarja - Olimpijski prvak v suvanju krogle, Američan Ryan Crouser, je postavil nov dvoranski svetovni rekord. Na odprtju ameriške atletske lige v Fayettevillu je kroglo sunil 22,82 metra in za 16 centimetrov popravil rekord rojaka Randyja Barnesa izpred 32 let, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.