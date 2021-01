Delo o aktualnem političnem dogajanju in trdnosti koalicije (25. 1.)

Ljubljana, 24. januarja - Suzana Kos v komentarju Na obzorju nove razpoke v koaliciji piše o tem, da je pred koalicijo nov preizkus, in sicer predlog zakonskih sprememb za omejitev vpliva politike pri imenovanju in napredovanju tožilcev, ki so ga pripravili na pravosodnem ministrstvu. Predlog bi namreč lahko povzroči nove razpoke v koaliciji.