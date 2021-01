Dnevnik o odprtosti smučišč (25. 1.)

Ljubljana, 24. januarja - Tatjana Pihlar v komentarju Odpiranje, zapiranje in vrtanje po nosu piše o tem, da mnogi hotelirji in žičničarji vladnega odpiranja in zapiranja dejavnosti ne bodo preživeli. Ugotavlja, da politika in stroka pri odpiranju smučišč predvsem cincata kot pri vseh protikoronskih ukrepih, smučanje pa je prebivalcem nekaterih regij popolnoma nedostopno.