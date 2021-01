Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. in 24. 1.)

Ljubljana, 24. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o potrjenem angleškem sevu novega koronavirusa v Sloveniji in aktualnem številu novo potrjenih okužb z novim koronavirusom v Sloveniji. Poročale so tudi o javnomnenjski podpori cepljenju proti covidu-19, obisku smučišč in novem primeru poškodb dvojezičnih krajevnih tabel na avstrijskem Koroškem.