Ljubljana, 24. januarja - Nogometaši Genoe, kjer igra tudi slovenski reprezentant Miha Zajc, so v 19. krogu italijanske lige gostili Cagliari in zmagali z 1:0. Parma Jasmina Kurtića je gostila Sampdorio in izgubila z 0:2. Serijski prvak Juventus je premagal Bologno z 2:0.