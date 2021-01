Na Ljubnem ob Savinji le malenkost od popolnega konca tedna

pripravil Aljoša Žvirc

Ljubno ob Savinji, 24. januarja - Slovenske smučarske skakalke so bile na domačem Ljubnem ob Savinji le malenkost oddaljene od popolnega konca tedna. V svetovnem pokalu so v soboto slavile premierno ekipno zmago, v nedeljo pa je bila blizu svojemu prvencu na najvišji ravni še Ema Klinec, ki je posamično tekmo zaključila na drugem mestu. Za piko na i so manjkali le gledalci.