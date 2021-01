Ogier do rekordne osme zmage v Monte Carlu

Monte Carlo, 24. januarja - Francoz Sebastien Ogier, sedemkratni svetovni prvak, je na dirki za svetovno prvenstvo prišel do rekordne osme zmage v Monte Carlu, skupaj pa do jubilejne 50. v SP. V monaški kneževini je 37-letni dirkač s sovoznikom Julienom Ingrassiom v snegu in ledu za 32,6 sekunde ugnal drugega voznika tovarne Toyote Elfyna Evansa iz Velike Britanije.