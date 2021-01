Pirati pred obalo Nigerije zajeli 15 mornarjev, enega ubili

Lagos/Ankara, 24. januarja - Pirati so pred obalo Nigerije napadli turško tovorno ladjo in zajeli 15 mornarjev, enega pa ubili, poročajo turški mediji. Na ladji Mozart, ki sicer pluje pod liberijsko zastavo, so pustili le tri mornarje, zaenkrat pa se še niso oglasili s kakšnimi zahtevami.