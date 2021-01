Kremelj očita ZDA vmešavanje v notranje zadeve, ker da podpirajo proteste

Moskva, 24. januarja - Kremelj je danes očital ameriškemu veleposlaništvu v Moskvi, da se vmešava v ruske notranje zadeve, potem ko je to na spletni strani objavilo obvestilo o sobotnih protestih. V obvestilu so sicer posvarili ameriške državljane, naj se raje izogibajo protestov, Kremelj pa je to označil za neprimerno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.