V Evropi doslej niso potrdili smrti, ki bi bila neposredno povezana s cepivom proti covidu-19

Pariz, 24. januarja - Čeprav so v Evropi zabeležili več deset smrti po cepljenju proti covidu-19, znanstveniki opozarjajo, da glede na obstoječe dokaze nobena smrt ni bila povezana s cepivom. Zdravstvene organizacije medtem pojasnjujejo, da so bili med mrtvimi večinoma starejši, ki so že tako bolj ranljivi in pogosteje bolni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.