Cesta med Bovcem in Logom pod Mangartom po odstranitvi plazu ponovno prevozna

Bovec, 24. januarja - Cesto med Bovcem in Logom pod Mangartom, ki je bila od petka popoldne zaprta zaradi več snežnih plazov, je znova odprta, saj so odstraniti nasut sneg, je za STA pojasnil tamkajšnji poveljnik civilne zaščite Edi Melinc. Sedaj nadaljujejo sanacijo plazu, ki onemogoča dostop do okoli 150 ljudi na območju Trente.