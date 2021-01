Avstrijski kombinatorec v bolnišnico zaradi težav s srcem

Lahti, 24. januarja - Avstrijski nordijski kombinatorec Bernhard Gruber, nekdanji olimpijski in svetovni prvak, je moral v bolnišnico zaradi težav s srcem v Lahtiju, kjer poteka tekma za svetovni pokal. Po prvem pregledu v hotelu reprezentance, kjer je imel bolečine v prsih, so mu nato v bolnišnici vstavili dve žilni opornici, so sporočili iz njegove reprezentance.