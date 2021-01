Na Bovškem se nadaljuje sanacija po nedavnih plazovih, noč je bila mirna

Bovec, 24. januarja - Na Bovškem noč ni prinesla novih plazov. Tamkajšnji poveljnik civilne zaščite Edi Melinc je za STA pojasnil, da se danes nadaljuje sanacija plazov, ki so se utrgali v soboto in so popolnoma zaprli nekatere ceste. Melinc upa in pričakuje, da bodo lahko do večera očistili sneg z večjih prometnih povezav.