Madrid, 23. januarja - Po dveh spodrsljajih v prvenstvu in izpadu v polfinalu superpokala ter kraljevem pokalu so se nogometaši Real Madrida vrnili v zmagovalne tirnice. Čeprav oslabljeni in brez trenerja Zinedina Zidana na klopi so v Vitorii premagali Alaves s 4:1.