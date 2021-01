Vodilna trojka 1. DOL za moške ne popušča

Ljubljana, 23. januarja - V moškem odbojkarskem prvenstvu vodilna trojka ne popušča. ACH Volley, Merkur Maribor in Calcit Volley so zabeležili nove zmage, vsi so zmagali s 3:0, še največ dela so imeli Kamničani, ki so se jim igralci Salonita Anhovo v vseh nizih odlično upirali, vsi so se končali po napetih končnicah.