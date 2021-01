Nova KBM s težavami do zmage proti Grosupljemu

Ljubljana, 23. januarja - Odbojkarice Nove KBM Branika so v 15. krogu 1. DOL za ženske s težavami, s 3:2 premagale ATK Grosuplje in se utrdile na četrtem mestu prvenstvene razpredelnice. Vodilne, igralke Calcita Volleyja pa niso imele večjih težav proti Ankaranu, premagale so ga s 3:0. Preostali tekmi kroga bosta med tednom.