Madžari in Španci v četrtfinalu, spodrsljaj Hrvaške

Kairo, 23. januarja - Rokometaši Španije in Madžarske so se že uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva v Egiptu. Danes je ekipa z Iberskega polotoka, svetovni prvaki iz let 2005 in 2013, v skupini 1 po pričakovanjih premagala Urugvaj visoko, z 38:23 (24:12). Pot v četrtfinale pa so Špancem nato potrdili Madžari, ki so s 30:26 premagali Poljake.