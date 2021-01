Medved do konca sezone na Poljsko

Ljubljana, 23. januarja - Mladi slovenski nogometni napadalec Žan Medved bo do konca sezone kot posojen nogometaš Slovana iz Bratislave igral za poljsko Wislo Krakov. Prestop so že potrdili na spletni strani poljskega kluba. Kot poroča Ekipa SN, pa v klavzuli ni možnosti dokončnega odkupa, Medved se je namreč s Slovanom že dogovoril za novo pogodbo do leta 2025.