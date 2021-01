Norvežanom ekipna zmaga v Lahtiju, Slovenci daleč od zmagovalnega odra

Lahti, 23. januarja - Norveški smučarski skakalci (1024,2 točke) so zmagovalci današnje moštvene tekme svetovnega pokala v finskem Lahtiju. Slovenci (938) v postavi Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Žiga Jelar in Anže Lanišek so tekmo, na kateri je nastopilo devet reprezentanc, končali daleč od boja za stopničke in zasedli šesto mesto.