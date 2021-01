Francozi v Anterselvi dobili sprint z Norvežani

Anterselva, 23. januarja - Francoski biatlonci Antonin Guigonnat, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux in Emilian Jacquelin so zmagovalci biatlonske štafetne tekme v Anterselvi. Za 0,8 sekunde so ugnali Norvežane, tretje mesto so osvojili Rusi, ki so dobili dvoboj z Nemci. Rok Tršan, Jakov Fak, Miha Dovžan in Alex Cisar so osvojili deseto mesto.