Umrl legendarni ameriški televizijski voditelj Larry King

New York, 23. januarja - V Los Angelesu je danes umrl sloviti, večkrat nagrajeni voditelj političnih pogovornih oddaj in televizijski ter radijski napovedovalec Larry King. Star je bil 87 let. Njegovo produkcijsko podjetje Ora Media sicer ni navedlo vzroka smrti, so pa ga pred nekaj tedni zaradi poslabšanja zdravja po okužbi z novim koronavirusom sprejeli v bolnišnico.