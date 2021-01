Španski rokometaši še naprej neporaženi

Kairo, 23. januarja - Rokometaši Španije imajo na svetovnem prvenstvu v Egiptu še naprej 100-odstotni izkupiček in so z eno nogo že v četrtfinalu oziroma v delu tekmovanja na izpadanje. Danes je ekipa z Iberskega polotoka, svetovni prvaki iz let 2005 in 2013, v skupini 1 po pričakovanjih premagala Urugvaj visoko z 38:23 (24:12).