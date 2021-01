Wolverhampton se je okrepil z Brazilcem Willianom Josejem

London, 23. januarja - Angleški nogometni prvoligaš Wolverhampton je objavil, da je podpisal pogodbo z 29-letnim brazilskim nogometašem Willianom Josejem. Napadalca, nekdanjega brazilski reprezentant v ekipi do 20 let, je do konca sezone Angležem posodil Real Sociedad, Wolverhampton ga bo lahko nato odkupil, poroča AFP.