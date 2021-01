Slovenske skakalke na Ljubnem do premierne ekipne zmage

Ljubno ob Savinji, 23. januarja - Slovenske smučarske skakalke Ema Klinec, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Nika Križnar (1064,8 točke) so na domači tekmi svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji spisale zgodovino in osvojile premierno ekipno zmago. Slovenke, vodilne že po polovici tekmovanja 13 reprezentanc, so zmago po finalu slavile z veliko prednostjo 17,9 točke.