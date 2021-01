Plaz na Mlinem zaprl pot Jezernici, ki je poplavila klet bližnje hiše

Bled, 23. januarja - Zaradi obilnih padavin in taljenja snega, ki so povzročili namočenost zemljine, se je ponoči na Mlinem v Občini Bled s strani Ceste Gorenjskega odreda proti Jezernici sprožil zemeljski plaz. Po podatkih Civilne zaščite ni bil nihče poškodovan, nastala pa je obsežna materialna škoda, ki jo še ocenjujejo, so sporočili iz Turizma Bled.