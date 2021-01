Vojnik, 23. januarja - Svojci od četrtka pogrešajo 39-letnega Franca Plajhnerja iz Vojnika. Je koščene postave in visok približno dva metra. Ima zelo kratke temno rjave lase in rahlo poraščeno brado. Ob odhodu z doma je bil oblečen v črno trenirko, temno rjavo bundo s kapuco in črno kapo. Obut je bil v črne športne copate z belimi podplati, so navedli celjski policisti.