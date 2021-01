Sindikati nezadovoljni s pogajanji o osmem protikoronskem zakonu

Ljubljana, 23. januarja - V sindikalnih centralah so nezadovoljni s potekom pogajanj o osmem protikoronskem zakonu, ki so jih z vlado začeli danes. Kot so navedli, vladni predstavniki nimajo mandata, da se o predlogih socialnih partnerjev uskladijo. Po predlogu sindikatov, da pogajanja nadaljujejo po pridobitvi mandata, je vladna stan postopek do nadaljnjega prekinila.