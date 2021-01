Piccini nič več pri Iličiću

Bergamo, 23. januarja - Italijanski bočni nogometaš Cristiano Piccini je pričakovano predčasno zapustil Bergamo in tako v nadaljevanju ne bo več soigralec slovenskega reprezentanta Josipa Iličića pri Atalanti. Ta si je Piccinija septembra izposodila od Valencie in ga imela možnost odkupiti za tri milijone evrov, a so se v Bergamu odločili za predčasno vrnitev.