V nedeljo v Kitzbühelu smuk, v ponedeljek superveleslalom

Kitzbühel, 23. januarja - Avstrijski organizatorji tekme za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kitzbühelu in Mednarodna smučarska zveza so sporočili, da bodo v nedeljo ob 10.20 na Streifu pripravili smuk, ki so ga morali danes zaradi slabega vremena odpovedati, v ponedeljek (10.45) pa še sprva v nedeljo načrtovani superveleslalom.