Lev Kreft za Delo: Sodobna umetnost spravlja politično in ekonomsko moč v nelagodje

Ljubljana, 23. januarja - Sodobna umetnost spravlja politično in ekonomsko moč v nelagodje, saj razgalja, da za perečim nasiljem nad ljudmi in prav tako perečim nasiljem nad planetom stoji glavni nasilnež - kapitalizem, je v pogovoru za današnje Delo ocenil nekdanji politik, danes pa predavatelj estetike in filozofije umetnosti na ljubljanski univerzi Lev Kreft.