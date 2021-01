V Kitzbühelu zaradi slabega vremena danes ne bo smuka

Kitzbühel, 23. januarja - Avstrijski organizatorji tekme za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kitzbühelu so bili zaradi slabih vremenskih razmer, sneženja z dežjem, že v zgodnjih jutranjih urah prisiljeni odpovedani današnji smuk. Skupaj s tekmovalno žirijo Mednarodne smučarske zveze (Fis) so sporočili, da bodo do 12. ure povedali več o usodi nedeljske tekme.