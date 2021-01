Newyorški borzni indeksi v tednu Bidnove inavguracije z rastjo

New York, 23. januarja - Newyorški borzni indeksi so minuli teden, ki je minil v znamenju inavguracije predsednika Josepha Bidna, napredovali ne glede na slabe novice o rasti števila okužb s koronavirusom in smrti. Posebej dobro so se odrezale delnice tehnoloških podjetij. Trgovalni teden je bil skrajšan zaradi prazničnega dneva Martina Luthra Kinga mlajšega.