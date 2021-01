Glavni trije indeksi na newyorški borzi teden končali z dobički

New York, 22. januarja - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje končali mešano. Na izgube Dow Jonesa in S&P 500 so vplivali slabi četrtletni rezultati Intela in IBM. Kljub temu pa so vsi trije glavni indeksi zabeležili tedenski dobiček, Nasdaq je imel najboljši teden po 6. novembru lani, poroča Reuters. Tako je Nasdaq še izboljšal četrtkov rekordni dobiček.