Barcelona in CSKA zdaj izenačena na vrhu

Ljubljana, 22. januarja - Košarkarji so odigrali še štiri tekme 21. kroga evrolige. Presenečenje je poraz moskovskega CSKA na domačem igrišču proti Fenerbahčeju iz Istanbula s 83:89. To je spretno izkoristila Barcelona, ki se je v Beogradu veselila zmage z 72:60 nad Crveno zvezdo, s čimer so se Katalonci izenačili z Moskovčani na vrhu razpredelnice.