Pariz, 22. januarja - PSG je na nogometni tekmi 21. kroga francoskega prvenstva premagal Montpellier s 4:0 (1:0) in ima tri točke prednosti pred drugouvrščenim Lillom, ki bo v nedeljo gostoval v Rennesu. Parižani so med 60. in 63. minuto dosegli kar tri gole, potem ko so zadeli Neymar, Mauro Icardi in Kylian Mbappe, slednji je zabil tudi vodilni gol v 1. polčasu.