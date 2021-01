Delo o hitrih testih v šolah (23. 1.)

Ljubljana, 22. januarja - Ali Žerdin v komentarju Testiranje in verjetnostni račun piše o hitrih testih v šolah. Argument, da testiranje ni posebno smiselno, če bodo testirani samo učitelji, otroci pa ne, je razumljiv. Vendar pa pri testiranju ne gre za to, da bi prenos okužbe povsem preprečili, pač pa za to, da zmanjšamo verjetnost prenašanja okužbe, piše.